На жительницу Вольска завели уголовное дело за неисполнение родительских обязательств. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Как уточнили в ведомстве, из-за неуплаты алиментов лишенная родительских прав 47-летняя женщина неоднократно привлекалась к административной ответственности.

После она сообщила об официальном трудоустройстве, но долг продолжал расти. Женщина задолжала перед сыном около 80 тысяч рублей.

В итоге суд возбудил в отношении нее уголовное дело и приговорил к четырем месяцам исправительных работ с удержанием 5% из заработка.