Возбуждено уголовное дело по факту смерти рабочего на производстве. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления по Саратовской области.

15 июня в поселке Новые Бурасы на фермерском хозяйстве 39-летний оператор отгружал зерно в машину, находясь на металлической эстакаде зерноочистительного комплекса.

Ограждения на рабочей площадке отсутствовали, а на работнике не было каски. В итоге он упал с эстакады на асфальт. 25 июня он скончался в больнице от полкченных травм.

Расследование уголовного дела продолжается.