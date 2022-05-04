Экстренно госпитализирлваны в Саратов четыре подростка. Об этом сообщил министр здравоохранения Олег Костин.

— Везем на госпитализацию в детский многопрофильный стационар. Перевернулись на легковушке в районе села Лапшиновка Татищевского района. По слухам, они где-то раздобыли машину, вшестером впихнулись в нее и катались, без прав (в этом возрасте ещё не положено) и, видимо, без разрешения, умения и здравого смысла.

Одного ребенка спасти не удалось — 14-летняя девочка скончалась на месте до прибытия медиков. Один — убежал. Остальных везём в областной центр, будем лечить. И учить. К чему может привести родительский недогляд и подростковый максимализм, — написал Костин.