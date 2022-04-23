Сегодня, 23 апреля, Роман Бусаргин посетил строительную площадку путепровода в Татищевском районе. Этот объект жители ждут больше 20 лет.

Путепровод разгрузит автодорогу у железнодорожного перегона «Татищево – Курдюм», где водители зачастую простаивают в пробках. Строительство ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги».

Возведение началось в ноябре 2021 года, все идет в соответствии с графиком. Подрядчик подошел ответственно к исполнению контракта и организовал круглосуточный режим работы. Завершено строительство будет в этом году.