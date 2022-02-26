ДТП с участием двух фур произошло 26 февраля в Хвалынском районе Саратовской области.

Как сообщили в региональной ГИБДД, в столкновении двух грузовиков пострадал водитель одного из них.

По предварительным данным, в 14.30 на 98-м километре трассы Сызрань-Саратов-Волгоград 57-летний водитель грузовика «Daf » с полуприцепом потерял управление.

После этого грузовик выкинуло навстречу «МАЗу» с прицепом, за рулем которого находился 33-летний мужчина.

В итоге в столкновении пострадал водитель грузовика «Daf».