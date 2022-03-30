Начальник одного из отделов коммерческой организации в Балакове обвиняется в получении крупной взятки. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Установлено, в период с 22 октября 2013 по 10 октября прошлого года начальник отдела, специализирующегося на выращивании овощей и иных сельскохозяйственных культур, получил от трех представителей юридических лиц взятку в размере более 500 тысяч рублей.

Взятка предназначалась за способствование отбору взяткодателей в качестве поставщиков товаров для нужд представляемой организации.

Расследование уголовного дела продолжается.