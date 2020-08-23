На полигоне Широкий Карамыш в Саратовской области начинается финальный этап международного конкурса «Мастера артиллерийского огня» Армейских международных игр-2020, сообщает пресс-служба центрального военного округа.

Участники соревнований из России, Белоруссии, Узбекистана, Таджикистана, Вьетнама и Армении уже подготовили автомобильную технику к соревнованиям. Каждый последующий этап соревнований будет сопровождаться подготовкой автомобилей участников.

Завершающий этап соревнований пройдет с 25 августа по 3 сентября.