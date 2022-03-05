Сегодня, 5 марта, в Балаковском районе из-за обледенения проводов и порывистого ветра произошла авария на электросетях. Об этом пишет председатель правительства Саратовской области Роман Бусаргин в своем телеграм-канале.

Он уточняет, что над устранением последствий работают 24 специализированные бригады, ситуацию осложняют погодные условия.

По состоянию на 21:30 было отключено электричество в 39 населенных пунктах, в 7 населенных пунктах восстановлена подача электричества (с. Красный Яр, с. Кормежка, с. Натальино, х. Тупилкин, с. Еланка, с. Подсосенки, с. Николаевка).

Жители района могут получить информацию по телефонам диспетчерских служб: 8 (8453) 62-40-28 и 8 (8453) 39-00-14.