В прошлые выходные пресс-служба МЧС по Саратовской области сообщила о пожаре в селе Кряжим Вольского района. Большую роль в ликвидации огня сыграли местные дети.

Сначала загорелось сено и трава, затем пламя перекинулось и на надворные постройки. Площадь пожара составила 60 квадратных метров, а на тушение выезжали два пожарных расчета. Огонь быстро распространялся и легко мог перекинуться на сельские дома, но, как оказалось позднее, это смогли предотвратить местные дети из многодетной семьи.

Юные герои — четыре брата и сестра, а также их друг, первыми прибежали на место происшествия и начали тушить пожар еще до прибытия специалистов. Десятилетняя Ксения, 18-летний Григорий, 17-летний Руслан, 16-летний Иван, 13-летний Николай и их друг, 16-летний Данила отличились своей храбростью и умом.

Ребята тушили траву, разбирали забор, сбивали пламя одеждой и заливали водой. Таким образом деревня была спасена.

Сегодня на школьной линейке, посвященной Дню знаний, в селе Кряжим наградили отличившихся детей. Трое из них обучаются в школе, и 1 сентября их встретил депутат Абдузагир Курбанов.

— Ребята, спасибо вам, что вы есть! И другим ребятам я предлагаю брать с вас пример. Благое дело они сделали, — сказал представитель муниципального собрания.

Детям вручили грамоты от администрации Вольского района и подарки от депутата: школьные принадлежности и сладости.