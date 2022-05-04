Накануне, 3 мая, в Саратове обнаружили костные останки без вести пропавшего человека. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Человеческие кости нашел тракторист, который обрабатывал сельскохозяйственные угодья около села Новая Липовка в Саратове. Следователи нашли в одежде погибшего документы на имя 62-летнего местного жителя, который считался в числе пропавших.

Волонтеры «Лиза Алерт Саратов» сообщили, что погиб 62-летний Сергей Ефремкин. Он пропал 26 декабря прошлого года в Клещевке.