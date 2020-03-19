Найдены останки пропавшей четыре года назад женщины, сообщает СУ СКР.

По версии следствия, в октябре 2016 года 27-летняя жительница Красного Кута ушла из дома и больше не возвращалась. Она была объявлена в розыск, но обстоятельства, при которых они пропала, не были установлены.

Спустя четыре года под подозрение попала 35-летняя сельчанка, которая может быть причастна к исчезновению разыскиваемой. Установлено и предположительное местонахождение останков пропавшей девушки, которые уже были направлены на экспертизу.

Расследование уголовного дела продолжается.