Сегодня, 24 ноября, на территории животноводческой организации, расположенной в селе Павловка Марксовского района, в помещении хозяйственной постройки персоналом фермы обнаружено тело 56-летнего работника. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Следователи проводят проверку. Проведен осмотр места происшествия. Телесных повреждений, которые могли бы свидетельствовать о криминальном характере смерти мужчины, при внешнем осмотре не обнаружено.

Обстоятельства выясняются, по результатам будет принято решение.