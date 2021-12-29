Проводится доследственная проверка по факту обнаружения тела неизвестного мужчины в Саратовской области. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

Сегодня, 29 декабря, местные жители обнаружили на открытом участке местности у дома № 8А по улице Энтузиастов в Балашове тело неизвестного мужчины, о чем сообщили в полицию.

На теле мужчины были обнаружены телесные повреждения в виде ссадины в области левого локтевого сустава.

Личность погибшего и все обстоятельства случившегося сейчас устанавливают следователи.