Тело пропавшего на Крещение 50-летнего Александра Костенко выловили из Волги под Саратовом, рассказал информационному порталу «Новости Саратова» собственный источник в правоохранительных органах.

Напомним, Александр Костенко ушел из дома 19 января. Он был одет в темную одежду, из особых примет назывался сломанный нос. Сегодня тело мужчины выловили из Волги районе Иволгино.

По информации пресс-службу регионального следственного управления, 50-летний он отправился на рыбалку и к вечеру не вернулся домой. Его жена забеспокоилась и сообщила об исчезновении мужа в правоохранительные органы. Были начаты розыскные мероприятия и сегодня, 28 января, тело мужчины было найдено.

По факту гибели Александра Костенко проводится проверка.