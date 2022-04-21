В Балакове найдены останки человека в полиэтиленовых пакетах. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР по Саратовской области.

Останки нашли 6 декабря прошлого года в СНТ «Ветерок» в ста метрах от дома №2 на улице Береговой. В двух пакетах находились фрагменты фалангов пальцев рук и череп с нижней челюстью. Как выяснили эксперты, погибшему — от 40 до 50 лет. Кости пролежали в пакетах боле полугода.

В настоящее время устанавливается личность погибшего, а также причастного к убийству преступника.

Всех, кто располагает информацией о потерпевшем или об обстоятельствах произошедшего, просят обратиться по телефонам: 8(845-2)74-14-77 или 8(845-2)74-14-80.