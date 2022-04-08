Сегодня, 8 апреля, днем на участке местности, расположенном в 500 метрах от хутора Владимировка Новоузенского района Саратовской области была обнаружена 43-летняя женщина, не подававшая признаков жизни. Прибывшая по вызову бригада скорой медицинской помощи констатировала её смерть, сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данному факту организована доследственная проверка. На теле женщины телесные повреждения не обнаружены. Проводится судебно-медицинское исследование с целью установления точной причины её смерти.

В настоящее время выполняется комплекс проверочных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято соответствующее процессуальное решение.