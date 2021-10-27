Под Саратовом, на территории поселения Новоузенское-2 найдены погребения, которые датируются эпохой бронзы и срубной культуры. Об этом сегодня, 27 октября, на брифинге рассказал начальник управления по охране объектов культурного наследия области Владимир Мухин.

По словам чиновника, раскопки проводились на площади четыре тысячи квадратных метров для определения границ памятника археологии при прокладке газопровода.

Так были обнаружены фрагменты лепной керамики и кости животных. Еще один объект — это поселение Почтовое. Это станция Побочная в Саратовском районе.

-Керамика обычная для поселения нового времени: столовая, гончарная, ножи, посуда XVIII — начала XX века. Монеты были найдены, древнейшая из которых — золотоордынская, датируемая 1 360 годом, — рассказал Мухин.