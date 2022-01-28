Мужчина по фамилии Шнитке пропал в Балакове Саратовской области.

Как сообщили в поисковом отряде «Лиза Алерт Саратов», о 36-летнем Шнитке Кирилле Викторовиче ничего не известно с 19 декабря 2021 года.

Из примет пропавшего сообщается поисковиками следующее: рост 180 см, худощавого телосложения, волосы светло-русые, глаза серо-зеленые.

На момент пропажи балаковец был одет в серое пальто в мелкую клетку, темно-синие джинсы, черные кроссовки, черную вязаную шапку.

Если кому-то известно что-либо о данном гражданине, просьба позвонить поисковикам по телефону: 89053850388.