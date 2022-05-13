В Вольске проводится расследование из-за обнаружения костей человека в земле.

Как рассказали в СУ СКР по Саратовской области, местные жители нашли человеческие кости накануне, 13 мая, во время уборки территории вокруг дома на Коммунарной. Два года назад эти же люди также обнаружили на своем участке кости человека в земле на глубине около 0,5 метров.

Эксперты определили, что вновь найденные останки погребены уже более 70 лет. Сейчас расследуются все обстоятельства случившегося, а также определяется личность погибшего.