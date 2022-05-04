Вице-губернатор Саратовской области Роман Бусаргин осмотрел состояние саратовских островов Заячий и Казачий, которые пользуются популярностью у горожан во время летнего отдыха.

Эти территории относятся к Саратову, однако сейчас захламлены бытовым мусором, который необходимо убрать.

Бусаргин поставил задачу перед министерством природных ресурсов и экологии и администрацией областного центра после майских праздников организовать на островах субботники.

-До начала летнего сезона остаётся немного времени. На указанных островах ежегодно останавливаются много отдыхающих. Необходимо обеспечить там порядок, — отметил он.