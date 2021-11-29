В отношении 48-летнего жителя Саратовской области возбуждено уголовное дело за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью несовершеннолетней. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР.

24 октября вечером 48-летний мужчина, находясь возле одного из домов в селе Новоалексеевка Новобурасского района, рассердился на непослушание 15-летней дочери и нанес ей деревянной палкой удары в область головы, рук и ног.

С полученными травмами девочку доставили в больницу, где у нее диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, переломом теменной кости, ушиб и отек головного мозга, а также ряд других повреждений, которые в совокупности оцениваются как тяжкие.

Сейчас девочка выписана из больницы и находится в детском социальном учреждении.

Подозреваемый признался в преступлении и раскаялся. Он заключен под стражу.