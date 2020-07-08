Суд признал 19-летнего жителя Ровенского района виновным в краже. Об этом сообщили в прокуратуре Саратовской области.
Ночью 15 мая 2020 года юноша гулял по поселку и решил что-нибудь украсть, чтобы продать.
Он нашел дом, в котором долгое время не была жительница села Ровное и залез внутрь.
Добычей злоумышленника стал принтер, две компьютерные колонки, коробка с юбилейными монетами, в том числе экземпляром 1802 года. Из двора дома он унес двужильный медный провод длиной 170 метров.
Его он сдал в пункт приема металла, а остальное вернул из страха сесть в тюрьму.
Парню дали год условного срока.