Суд признал виновным жителя Пугачева в развращении несовершеннолетних девочек. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

По данным следствия, с 1 по 20 октября прошлого года 47-летний мужчина, находясь в Пугачеве, совершил действия сексуального характера в отношении 11-летней девочки. Когда о случившемсяузнали родители потерпевшей, последние обратились с заявлением в правоохранительные органы.

По случаю возбуждено уголовное дело.

Также установлено, что в период времени 25 по 30 сентября прошлого года злоумышленник, находясь на берегу реки Большой Иргиз в Пугачевеи, воспользовался отсутствием посторонних и совершил развратные действия в отношении двух 12-летних девочек.

Суд приговорил подсудимого к 10 годам лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, с ограничением свободы сроком на 1 год.