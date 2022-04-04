Проводится доследственная проверка по факту утопления 74-летнего мужчины. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

Сегодня днем, 4 апреля, 74-летний мужчина вместе с 81-летним приятелем приехали в СНТ «Сигнал-2002» в поселок Вязовка, чтобы порыбачить. Около десяти часов утра, при переходе Волги, рыбаки провалились под лед.

Старший из них выбрался из воды и сообщил о случившемся первым встречным местным жителям. Для извлечения тела 74-летнего мужчины из воды привлекались водолазы областной службы спасения.

Признаков насильственной смерти на теле мужчины при внешнем осмотре не обнаружено.

В настоящее время устанавливаются все обстоятельства произошедшего.