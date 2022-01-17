Суд признал виновными в грабеже 17-ти и 16-летнего ранее судимых жителей сел Балаковского района. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

16 июля 16-летний юноша прогуливался в компании своих приятелей в одном из сел. В это время он увидел ранее ему знакомого 15-летнего подростка, у которого при себе находился вейп.

Тогда 16-летний злоумышленник решил совершить открытое хищение данного устройства, предварительно позвонив своему 17-летнему знакомому и предложив тому сделать это вместе.

Подойдя к потерпевшему, подростки потребовали передать им вейп, однако последний отказался. Тогда те продемонстрировали потерпевшему биту, высказав угрозу применения насилия, в случае невыполнения им требований. Испугавшись, потерпевший передал злоумышленникам устройство стоимостью более тысячи рублей.

20 июля 16-ти и 17-летний подростки в компании своих знакомых гуляли в том же селе Балаковского района, где увидели того же 15-летнего юношу, у которого при себе находился еще один вейп. В этот момент злоумышленники решили повторить содеянное. С этой целью подростки под надуманным предлогом предложили юноше покататься на автомобиле, на что последний согласился. Проследовав на автомобиле на участок местности, расположенный под мостом на выезде из села, злоумышленники потребовали передать им вейп, снова угрожая битой.

Приговором суда 16-летнему подсудимому назначено наказание в виде 9 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 2 года, 17-летнему подсудимому назначено наказание в виде 7 месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком 1 год.