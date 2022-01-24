Прокуратурой Духовницкого района организована проверка по факту госпитализации подростка. Об этом сообщает пресс-служба ведомства по Саратовской области.

Так, сегодня, 24 января, в больницу с интоксикацией госпитализирован 16-летний учащийся одного из техникумов Балакова, который гостил на выходных у своих родителей в поселке Духовницкое.

По данному факту прокуратурой организована проверка соблюдения законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, в ходе которой будут установлены условия жизни и воспитания подростка, а также надлежащего исполнения родителями своих обязанностей.

По результатам проверки будет рассмотрен вопрос о принятии мер прокурорского реагирования.