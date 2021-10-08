Полицейские задержали в Энгельсе группу граждан, подозреваемых в незаконном обороте наркотиков. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По подозрению сотрудников полиции, двое мужчин 27 и 29 лет и 21-летняя девушка хранили наркотики для их продажи. Они распространяли их через закладки на территории Энгельса.

Полицейскими было обнаружено и изъято в общей сложности 52,66 грамма различных синтетических наркотиков.

Мужчинам избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, девушке – в виде домашнего ареста.