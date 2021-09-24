Судебные приставы Ершовского района изъяли и передали на уничтожение 230 единиц «паленого» товара. Об этом сообщает пресс-служба УФССП по Саратовской области.

Жителя Саратовской области остановили сотрудники ГИБДД. В его машине нашли 13 блоков сигарет и 100 бутылок водки без акцизных марок. Как пояснил мужчина, товары он приобрел у неизвестного лица для того, чтобы расплатиться с рабочими, которые помогали ему по хозяйству.

В его отношении был составлен протокол. Суд назначил мужчине штраф размере четырех тысяч рублей с конфискацией продукции. Она будет уничтожена.