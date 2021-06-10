Работники прокуратуры Советского района и Саратовской области в ходе совместной проверки процессуальной деятельности органов внутренних дел выявлено преступление, укрытое от учета. Об этом сообщили в надзорном ведомстве регионе.

В полицию поступило заявление из районной больницы о нанесении телесных повреждений жительнице Советского района ее знакомым. Правоохранители провели проверку и приняли решение об отказе в возбуждении уголовного дела.

Вместе с тем в ходе изучение материала в прокуратуре Советского района установлено, что, несмотря на то, что причинение средней тяжести вреда здоровью подтверждено фактическими обстоятельствами проведенной проверки, его действиям должная уголовно-правовая оценка сотрудниками полиции не дана.

Это решение отменено, возбуждено уголовное дело. За его расследованием следит прокуратура.

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