Сегодня, 28 сентября, в соцсетях жители Саратовской области сообщили об огромном пожаре в Лысогорском районе. ЧП настолько велико, что информация о нем появилась сразу в нескольких группах.

На кадрах отчетливо видно, как огонь растянулся на площади в несколько сотен квадратных метров. О пострадавших пока не сообщается.

Жители Энгельса рассказали, что дым от огня виден с левого берега Волги.

При этом в областном ГУ МЧС и министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области ситуацию комментировать отказываются.