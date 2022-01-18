В полицию с заявлением о краже обратился представитель одной из баз отдыха Хвалынского района. Он уточнил, что неизвестные разбили окно и вытащили из кафе, расположенного на территории парк-отеля, алкоголь и 2 тысячи рублей из кассы.

Сумму ущерба заявитель оценил в 48 тысяч рублей, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Саратовской области.

По данному факту возбуждено уголовное дело. По подозрению в краже сотрудники уголовного розыска задержали 41-летнего ранее неоднократно судимого гражданина. Мужчина буквально месяц назад трудоустроился поваром в организацию. Оказалось, в тот день он изрядно «принял на грудь» и захотел продолжения банкета.

Подозреваемый вспомнил, что в кафе есть холодильники с горячительными напитками, куда он и пробрался, разбив окно. Поскольку фигурант был изрядно пьян, бутылки не шли к нему в руки с первого раза –большая часть выскальзывала и разбивалась о пол.

Кое-как повар смог погрузить в мешки сырую рыбу и мясо, бокалы, чайник, более 15 бутылок элитного алкоголя, прихватил 2 тысячи рублей наличными из кассы и был таков. Далее на попутках он добрался до Балаково, где снимает дом и до момента задержания, можно сказать, «питался» одним алкоголем.

В настоящее время задержанный сознался в содеянном. Он заключен под стражу.