Управление Россельхознадзора выявило предприятие-фантом.

В ведомстве рассказали, что в январе 2020 года через систему «Меркурий» саратовское предприятие АО «Рефпит» оформила 1221 ветеринарный документ на молочную продукцию.

Выяснилось, что московский поставщик ООО «Кэнди-Мол» оформил через «Меркурий» 3,602 килограммов сыра «Аббатский» 50 % и указал производителя ОАО «Кобринский маслосырзавод» из Беларуси. После этого 835 килограмм была реализована в АО «Рефпит».

Согласно данным ФГИС «Цербер» указанное предприятие расположено на территории молокозавода ООО «Возрождение» в Пугачеве. Однако проверка показала, что «Рефпит» там не осуществляет деятельность.

В настоящее время площадка-фантом исключена из реестра «Цербера». В связи с этим продукция с данного предприятия не сможет быть реализована, а аккаунт хозсубъекта заблокирован на полгода.

— Управлением приняты меры по недопущению в оборот продукции. Оперативно проинформированы организации, в которые осуществлялись поставки с ООО «Рефпит», — отметили в Управлении.