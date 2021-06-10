В Энгельсе приставы принудительно госпитализировали больного туберкулезом. Об этом сообщили в областном УФССП.

Гражданин с открытой формой заболевания уклонялся от лечения, злоупотреблял алкоголем и вел асоциальный образ жизни. Поскольку он подвергал опасности здоровье окружающих, прокурор Энгельса обратился с иском в защиту неопределенного круга лиц.

Суд удовлетворил иск и принял решение о принудительной госпитализации мужчины. На его основании было возбуждено

исполнительное производство.

Гражданин всячески скрывался, но его местонахождение удалось установить. На спецтехнике его доставили в диспансер, где гражданин будет лечиться ближайшие два года.