Под Саратовом продается «замок для тихой жизни» за 33 миллиона рублей. Объявление появилось на сайте «Авито».

Расстояние этого коттеджа до Саратова — 15 километров, до Волги — 100 метров. Замок площадью 750 квадратных метров расположен в селе Усть-Курдюм.

На первом этаже дома электрическая сауна, зона отдыха, большой бассейн, санузел и ванна, бильярд, спальня. Выше расположена гостиная, столовая с кухней, еще один санузел, игровая комната. Еще выше, на третьем этаже, помимо четырех спален есть зимний сад и балкон с видом на Волгу.

Также в объявлении указано, что в доме есть гараж для шести автомобилей.

Напомним, что ранее мы писали о другом дорогом объекте недвижимости. Дом с плиткой из золота в Саратове продают за 60 миллионов рублей.