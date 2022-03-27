Накануне вечером, 26 марта, в соцсети появилось видео, на котором продавщица выгнала слепого из магазина в Балакове.

Так, по словам очевидца, пожилой мужчина зашёл купить продуктов в «Белую долину» вместе со своей собакой. Через некоторое время работница магазина выгнала его с криками за то, что животное без намордника.

— Вот так обращаются с пожилыми. Дедушка зашёл купить продуктов, он плохо видит. Сказал, что его собаке 15 лет, и она ему помогает. Мужчина с женщиной начали кричать на дедушку из-за того, что собака без намордника. Но собака, в отличии от них, вела себя спокойно. А потом продавщица насильно выгнала старого дедушку, — пишет анонимный автор поста.

Многие жители города выразили в комментариях единодушное мнение — уволить продавщицу.