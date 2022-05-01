В городе Балаково Саратовской области ищут без вести пропавшую 22-летняя Марию Заякину.

Поисковики отряда «Лиза Алерт» сообщили, что о месте нахождения жительницы Балакова ничего не известно с субботы 30 апреля.

Из примет Марии известно, что она небольшого роста, 163 см, нормального телосложения, волосы черные, обритые, глаза голубые, брови сбриты.

Разыскиваемая постоянно носит очки.

В момент пропажи была одета в темно-синюю куртку, черную кофту, темно-синюю футболку с длинными рукавами, синие джинсы, сине-голубые кроссовки, черную бейсболку.

Мария покинула дом глубокой ночью с двумя рюкзаками.

Всех, кто знает что-либо о девушке с фото, просят позвонить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.