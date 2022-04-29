Мероприятие приурочено к 77-й годовщине Великой Победы. В смотре участвовали 58 юнармейских отрядов более чем из 50 школ района.

Почетными гостями торжественного мероприятия стали представители военного комиссариата, ветеранских организаций и действующие военнослужащие.

—Ни один праздник не вызывает столь трепетного чувства и искренней гордости, как День Победы! Отрадно видеть столько молодых патриотов, которым небезразлична судьба родного края и страны. Своей отличной подготовкой вы доказываете, что достойны быть наследниками прадедов, тех, кто отстоял свободу и независимость Родины в годы Великой Отечественной войны! отметил глава Энгельсского района Алексей Стрельников.