В отношении 27-летней жительницы Саратовской области возбуждено уголовное дело по признакам убийства. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

26 января вечером 27-летняя девушка пришла в гости к своему приятелю, проживающему в частном доме по улице Коммунарной поселка Горный Краснопартизанского района. На кухне пара начала выпивать. Вскоре к ним присоединился 67-летний родственник хозяина дома и по совместительству работодатель девушки.

В ходе общения между девушкой и 67-летним мужчиной произошел конфликт и мужчина стал выгонять ее из дома. Тогда злоумышленница схватила со стола кухонной нож и нанесла им один удар в область груди обидчику. Он скончался на месте.

Следователем 27-летняя подозреваемая задержана. Решается вопрос об избрании подозреваемой меры пресечения.

Расследование уголовного дела продолжается.