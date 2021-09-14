Следственное управление по Саратовской области сообщает, что 44-летний житель Балакова обвиняется в совершении убийства.

6 сентября ночью он пришел в гости к своему соседу, проживающему в квартире по улице Ленина. Мужчины выпивали. Около 9 часов утра к хозяину квартиры пришел 45-летний приятель.

Пьяный подсудимый начал к нему придираться, из-за чего завязался конфликт. Хозяин дома развел гостей по разным помещениям, пытаясь погасить ссору, но это не помогло.

Балаковец нанес противнику удар ножом в область лица, а затем в шею. От ран он скончался.

Сейчас подозреваемый в убийстве находится под арестом.