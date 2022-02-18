В отношении 14-летнего местного жителя возбуждено уголовное дело за разбой. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Саратовской области.

16 февраля 14-летний пьяный юноша решил ограбить 75-летнюю соседку. С этой целью он вооружился ножом и пришел к женщине в частный дом села Духовницкое. Он проник в жилище через входную дверь, которая оказалась в незапертом состоянии, где в помещении комнаты увидел женщину. Угрожая ножом, парень ударил старушку и потребовал от нее деньги. В ответ на это она схватила табурет, что спугнуло грабителя. Когда он убежал, женщина сообщила в полицию.

В отношении юноши избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Расследование уголовного дела продолжается.