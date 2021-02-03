Суд признал виновным 50-летнего рецидивиста из Питерского района в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом сообщили в областном ГУ МВД.

Выяснилось, что в сентябре 2020 года он с братом пошел в гости к мужчине. Сначала компания пила и болтала, потом родственник ушел, а приятели остались пить. Хозяин дом утомился и намекнул гостю, что пора уходить.

Тот обиделся и начал бить собутыльника по голове, тот упал на землю и не мог подняться. Его госпитализировали, диагностирована закрытая черепно-мозговая травма, переломы, ушибы и кровоподтеки.

Злоумышленника задержала полиция, ему дали год условного срока.