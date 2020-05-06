В Ершовском районе осуждён 36-летний житель Дергачей за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Об этом сообщает пресс-служба следственного управления.

Установлено, что подсудимый приревновал свою супругу 52-летнему мужчине из соседнего села. Желая выяснить отношения с соперником, 17 декабря прошлого года он приехал к нему домой и застал там свою жену. Преступник не смог сдержать гнев и, выведя хозяина во двор, избил его до полусмерти. Ставшая невольным свидетелем женщина вызвала скорую помощь и полицию.

Избитого мужчину госпитализировали в больницу, но спасти его не удалось. Судмедэкспертиза заключила, что он умер от острой дыхательной недостаточности, травматического шока, развившегося в результате травмы груди.

В настоящее время суд приговорил виновника где Вити годам лишения свободы в колонии строгого режима в.