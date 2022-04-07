В Красноармейске родители не выделили доли своим детям в квартире, купленной на средства материнского капитала. Об этом сообщили в пресс-службе УФССП России по Саратовской области.

Так, супруги в течении долго времени не оформляли в общую долевую собственность своих несовершеннолетних сына и дочь.

Из-за неисполнения решения суда в установленный срок, суд запретил должникам покидать пределы России. Также с них взяли штраф в размере 5 тысяч рублей.

После этого судебному приставу была предоставлена выписка из ЕГРН, подтверждающая право собственности детей на часть недвижимого имущества.