В министерство природных ресурсов и экологии Саратовской области поступило благодарственное письмо от жителей села Милорадовка Краснопартизанского района Саратовской области. В нем люди благодарили специалистов минприроды за работы по расчистке русла реки Большой Узень, сообщает пресс-служба ведомства.

Благодарность звучала и со страниц районной газеты «Заволжские степи» в адрес министра Константина Доронина, заместителя министра-начальника управления государственного экологического надзора Евгения Карасева, начальника отдела водных ресурсов регионального минприроды Татьяны Карпенко, а также всех, кто принимал непосредственное участие в работах по расчистке водохранилища реки Большой Узень.

-Спасибо большое, что оказали содействие и помощь в таком важном деле, как обеспечение сельчан водой. Приложено немало усилий, как в подготовке необходимой документации, так и в процессе расчистки реки. Совсем скоро благодаря этому милорадовцы будут с чистой водой!, — говорится в сообщении.