18 апреля в одно из медицинских учреждений города Саратова из дома по улице Центральная в поселке Коминтерн Татищевского района госпитализировали 45-летнего мужчину с травмой головы. Медики боролись за его жизнь, однако повреждения оказались несовместимыми с жизнью. 6 мая 2021 года он скончался в отделении реанимации, не приходя в сознание. Об этом сообщили в следственном управлении СКР.

Согласно заключению судебно-медицинской экспертизы, причиной его смерти стала тупая травма головы, которая не могла образоваться от падения с высоты собственного роста, а носит криминальный характер.

По подозрению в совершении преступления задержан 27-летний житель поселка Комитерн. Решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Доказательства закрепляются, расследование продолжается.