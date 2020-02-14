Арестован обвиняемый в убийстве мужчины житель села Еловатка Самойловского района.

В СУ СКР рассказали, 6 января сельчанин обнаружил 57-летнего соседа без сознания во дворе и вызвал скорую. Потерпевший скончался до приезда медиков. Экспертиза установила, что он умер от удара по голове.

Позже следователи выяснили, что причастным к смерти мужчины является его 36-летний приятель. На допросе он рассказал, что пришел в гости к другу выпить горючего. Но, перебрав с алкоголем, они поссорились. Во время словесной перепалки во дворе у дома молодой собутыльник приложил оппонента алюминиевой флягой по голове и ушел.

В настоящее время на злоумышленника завели уголовное дело, а самого его заключили под стражу до окончания следствия.