В Петровске Саратовской области 1 апреля семья с двумя детьми отравилась угарным газом.

Как сообщили в региональной прокуратуре, в районную больницу были доставлены двое детей, 2011 и 2013 годов рождения, и их мать с отцом.

Мужчину и одного из несовершеннолетних положили в реанимацию с диагнозом «отравление угарным газом» в состоянии средней степени тяжести.

Отравление угарным газом произошло вечером в доме, где живет семья.

Первым стало плохо мужчине, который вышел из ванной комнаты и сказал жене, что неважно себя чувствует. В это время признаки отравления появились у одного из детей.

«Скорая» доставила всех в больницу. Госпитализация матери и второму ребёнку не потребовалась.

После обследования квартиры газовики выяснили, что в кухне в вентиляционный канал установлена вытяжка от газовой плиты и отсутствует приточный клапан.

Это является нарушением правильной работы вентиляции, которое могло привести к отравлению угарным газом.