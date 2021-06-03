Домой Рубрики Новости Саратова Под Саратовом сгорел Hyundai Accent РубрикиНовости СаратоваПроисшествия Под Саратовом сгорел Hyundai Accent По Новости Саратова - 03.06.2021 39 0 Facebook Twitter Google+ WhatsApp Telegram VK Viber Сегодня, 3 июня, в 5:21 пожарные в Аркадаке выезжали тушить Hyundai Accent. Об этом сообщили в региональном гу мчс. Машина вспыхнула на открытой площадке, возгорание на площади в пять квадратных метров ликвидировали. СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА Саратовцам будут отключать горячую воду максимум на неделю Панков хочет обратиться с жалобой на реставрацию музея в Хвалынске Радаев подписал трехстороннее соглашение с «Росэлектроникой» и «ЭР Телеком Холдинг» о развитии технопарка ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ Отменить ответ Please enter your comment! Please enter your name here You have entered an incorrect email address! Please enter your email address here Уведомить меня о новых комментариях по email. Уведомлять меня о новых записях почтой. ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ Саратовцам будут отключать горячую воду максимум на неделю Новости Саратова - 03.06.2021 0 Генеральный директор ПАО "Т Плюс" Андрей Вагнер на Петербургском экономическом форуме сообщил губернатору Саратовской области Валерию Радаеву о планах по отключению горячей воды. Он подчеркнул,... Под Саратовом сгорел Hyundai Accent 03.06.2021 Панков хочет обратиться с жалобой на реставрацию музея в Хвалынске 03.06.2021 Радаев подписал трехстороннее соглашение с «Росэлектроникой» и «ЭР Телеком Холдинг» о... 03.06.2021 Рецидивист из Саратовской области получил три года колонии за нежелание ходить... 03.06.2021