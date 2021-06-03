Сегодня, 3 июня, в 5:21 пожарные в Аркадаке выезжали тушить Hyundai Accent. Об этом сообщили в региональном гу мчс.

Машина вспыхнула на открытой площадке, возгорание на площади в пять квадратных метров ликвидировали.

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