Сегодня, 3 июня, в 5:21 пожарные в Аркадаке выезжали тушить Hyundai Accent. Об этом сообщили в региональном гу мчс.

Машина вспыхнула на открытой площадке, возгорание на площади в пять квадратных метров ликвидировали.