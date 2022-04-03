Пропала 14-летняя девочка из села Спасского Вольского района. Об этом сообщили на портале «Вольск.ру».

Восьмиклассница Александра Столярова пропала 1 апреля. Она поймала на трассе транзитный автомобиль «КамАЗ» с оранжевой кабиной, чтобы отправиться в Вольск. По пути школьница пропала и до города не доехала.

— У девушки полная и благополучная семья. Она голосовала на трассе и попросила довезти до Вольска. Возможно, поездка связана с любовными отношениями, — написано в сообщении.

Пропавшая была одета в светоотражающую серо-белую куртку, черные брюки, кроссовки, зеленый рюкзак. Остальные приметы: рост 155 см, обычное телосложение, русые волосы.

Сотрудниками ГУ МВД по Саратовской области по случаю проводится проверка.