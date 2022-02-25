Жители Вольска подали обращение по поводу длительного сноса аварийного здания и не соблюдения техники безопасности при его демонтаже. Об этом сообщает Прокуратура Саратовской области.

Здание бывшего общежития признано аварийным и не подлежащим ремонту после износа несущих конструкций. Сроки сноса были грубо нарушены и без оснований перенесены. Отсутствие ограждений и других мер безопасности представляло реальную угрозу жизням и здоровью граждан.

В настоящее время работы по сносу здания полностью завершены, а заместитель руководителя данного учреждения привлечен к ответственности.